В районе «Глобуса» в Туле построят новый жилой комплекс: 4 дома по 25 этажей

Фото из архива Myslo.

25 декабря в Туле прошло очередное заседание градостроительно-земельного совета региона. На совете обсудили предложения застройщиков. Все они были одобрены, некоторые — с замечаниями.

Застройщик просил одобрения на строительство ЖК из четырех 25-этажек в 700 м от деревни Малевки (район Левобережного). Предполагается, что в новом ЖК построят жилые дома, подземную парковку на 580 мест + надземную на 600 мест. Планируются подземные посещения для бизнеса. Также силами застройщика в микрорайоне будет возведен детсад на 200 мест.

К этому предложению у первого замгубернатора — председателя правительства Тульской области Михаила Пантелеева возникли замечания. По планам застройщика, строительство детсада было запланировано почти в последнюю очередь. Градсовет одобрил предложение лишь с условием, что застройщик сдаст детский сад сразу после сдачи двух первых многоэтажек, чтобы к моменту заселения детское учреждение уже было готово.

Также градсовет одобрил строительство жилого комплекса на ул. Сойфера с подземной парковкой со встроенными нежилыми помещениями, в одном из которых предполагается размещение участкового пункта полиции. Концепция строительства включает в себя благоустройство смежной территории за счет средств застройщика.

На ул. Шота Руставели совет разрешил возвести блокированные дома из 8 секций, общей площадью 1,4 тыс. кв. метров. Территория под строительство находится в собственности застройщика.

В поселке Менделевском построят крытый спорткомплекс для футбольной школы «Импульс». Его возведут на месте бывшего спортобъекта на ул. Кирова. Тульский франчайзи «Импульса» рассказал, что проект предусматривает тренировочный комплекс со всем необходимым инвентарем и раздевалками, а также крытое футбольное поле.

Также совет одобрил строительство ряда объектов производственного, складского и торгового назначения. Например, скоро новое здание обретет Тулагорсвет, который пока размещается в старообрядческом храме.