Победители новогодней викторины общественной организации «Добрый Мир» получили ценные подарки

— О викторине узнала случайно, увидела в соцсети «ВКонтакте» лайк моих друзей посту с анонсом, — рассказала победительница викторины Оксана Куликова. — Поучаствовала наудачу и уже на следующий день забыла об этом. И была очень удивлена, когда пришло сообщение о победе. Дома тоже никто не поверил, потому что подобного опыта ни у кого из нас не было. Новый смартфон подарю ребенку: на Новый год он просил у Деда Мороза или футбольные бутсы, или телефон. Бутсы Дед Мороз уже подготовил. Теперь будет еще один желанный подарок.