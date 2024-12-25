Победители новогодней викторины общественной организации «Добрый Мир» получили ценные подарки

Викторина стала юбилейной, 10-й, завершила серию аналогичных событий, организованных в рамках проекта «Выбираем всей семьей!».
Антон Неклюдов
— Целью проекта было подарить тулякам возможность провести время с близкими, узнать нечто новое и интересное о нашей стране и получить шанс выиграть ценный подарок, — рассказал председатель организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов. — Считаем цель проекта достигнутой. Наши викторины объединили жителей Тульской области, причем количество участников с начала года выросло более чем на 30%. Было распределено более 8,5 тысячи ценных подарков: телевизоры, ноутбуки, смартфоны, сертификаты на покупку бытовой техники.
Сегодня ценные подарки были вручены победителям новогодней викторины.
Анастасия Гаврикова
— О викторинах «Доброго Мира» знаю давно, участвовала в предыдущих, но не выигрывала и уже не верила, что получится, — рассказала победительница новогодней викторины Анастасия Гаврикова. — Получила шикарный подарок в преддверии праздника. Новогоднее обращение Президента буду смотреть на новом телевизоре!
Алексей Романов
— В викторинах участвую на протяжении почти всего года, до вчерашнего дня не везло, — отметил победитель викторины Алексей Романов. — Было очень приятно узнать о победе, очень яркие эмоции! Подарок — ноутбук — пригодится и для работы, и для игр, и супруге для учебы.
Оксана Куликова
— О викторине узнала случайно, увидела в соцсети «ВКонтакте» лайк моих друзей посту с анонсом, — рассказала победительница викторины Оксана Куликова. — Поучаствовала наудачу и уже на следующий день забыла об этом. И была очень удивлена, когда пришло сообщение о победе. Дома тоже никто не поверил, потому что подобного опыта ни у кого из нас не было. Новый смартфон подарю ребенку: на Новый год он просил у Деда Мороза или футбольные бутсы, или телефон. Бутсы Дед Мороз уже подготовил. Теперь будет еще один желанный подарок.