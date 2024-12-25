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«Люди жесткие и черствые, но если дружат, то навсегда»: Вячеслав Федорищев высказался о туляках
Скрин из видео интервью МК в Самаре.

«Люди жесткие и черствые, но если дружат, то навсегда»: Вячеслав Федорищев высказался о туляках

Все из-за того, что треть населения работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Экс-председатель правительства Тульской области, а ныне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью «МК в Самаре» сравнил туляков с самарчанами. 

Туляки — люди жесткие и черствые, считает Федорищев. По словам главы самарского региона, так исторически сложилось, что почти треть населения оружейной столицы вовлечена в работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.

— Я людей очень хорошо чувствую. Да простят меня туляки, не дай бог услышат. В Туле люди десятилетиями работают на оружейных предприятиях. Люди жесткие и черствые. Но если туляк становится тебе другом, то это навсегда. Но барьер бытового хамства — он есть, — отметил губернатор. 

А жителей Самарской области Вячеслав Федорищев назвал добрыми, «благодаря солнцу, пляжам и Волжскому вайбу». 

Напомним, ранее Вячеслав Федорищев занимал пост первого заместителя губернатора Тульской области и являлся председателем регионального правительства. Покинул свой пост он в мае 2024 года.

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Автор:
сегодня, в 15:44 0
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