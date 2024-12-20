В музее Белобородова открылась выставка авторских кукол и елочных игрушек

Фото Тульского музейного объединения

— Знакомая как-то принесла мне коробочку: там была шерсть для валяния и несколько иголок. Я решила попробовать. Хотела свалять шарик, а вышло лицо. Это было как раз под Новый год, три года назад, и в итоге у меня получились Дед Мороз и Снегурочка, — рассказала мастерица.

Всех ее персонажей можно увидеть на выставке. С ними соседствуют девочка-лисичка, Баба Яга, трубочист, снежный дед и другие. Они сделаны из проволочного каркаса и синтепона, с использованием шерсти, ткани и других материалов.

А на елке развешаны игрушки из ваты: Буратино, Чиполлино, семейка ежиков. Елена говорит, что ее вдохновил пример людей, которые даже в военное время умудрялись делать елочные украшения из ваты. При этом сегодня они входят в моду.

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