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Тульские гаишники помогли починить автобус, в котором замерзали 80 пассажиров
Фото: тульская Госавтоинспекция

Тульские гаишники помогли починить автобус, в котором замерзали 80 пассажиров

Инцидент произошёл 3 января на трассе «Дон» в Богородицком районе.

Зимой автомобилисты часто сталкиваются с неожиданными поломками как в черте города, так и на отдалённых трассах. Тульская Госавтоинспекция напоминает: на дорогах региона круглосуточно несут службу экипажи ДПС, которые всегда готовы прийти на помощь водителям и пешеходам.

Одна из таких историй произошла вечером 3 января на 228-м километре трассы М-4 «Дон» в Богородицком районе. Оператор пункта взимания платы за проезд позвонил в дежурную часть и сообщил, что на трассе сломался пассажирский автобус Setra, следовавший из Москвы в Краснодар. В салоне находились 80 пассажиров, которые начали замерзать из-за неработающей печки.

На место немедленно выехал экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области. Инспекторы Константин Рейн и Александр Шагаев на патрульной машине доставили водителя к магазину автозапчастей, где он смог купить детали, необходимые для ремонта, а затем помогли ему устранить неисправность. На всё ушло не больше часа, после ремонта автобус успешно продолжил движение.

Уважаемые жители Тульской области! Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. Вы можете обращаться по телефонам:

ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,

ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53 или 32-32-54.

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