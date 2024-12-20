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Илья Беспалов примет участие в конкурсе на должность главы администрации Тулы

Илья Беспалов примет участие в конкурсе на должность главы администрации Тулы

Об этом действующий сити-менеджер сообщил в своём телеграм-канале.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов намерен продолжить работу на своём посту. Он сообщил, что 20 декабря направил необходимые документы в комиссию, которая будет рассматривать кандидатов, заявившихся на конкурс:

– Вместе с вами мы сделаем наш любимый город еще лучше! – отметил Илья Ильич, обращаясь к тулякам.

Напомним, полномочия действующего главы администрации истекут 15 января. Илья Беспалов занимает эту должность с января 2023 года, а его трудовой стаж в администрации исчисляется с 2011 года.

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