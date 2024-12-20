  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский стимпанкер сделал 100-килограммовую ёлку из металла и печки-самовара - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский стимпанкер сделал 100-килограммовую ёлку из металла и печки-самовара

Тульский стимпанкер сделал 100-килограммовую ёлку из металла и печки-самовара

Установлен арт-объект на ул. Металлистов.

Тульский умелец Руслан Калиничев создал необычную ёлку в стиле стимпанк. Она изготовлена из металла и весит около 100 килограммов. 

— Такая идея у нас с Кириллом Климовым [тоже стимпанкер из Тулы] была давно. Мы хотели сделать ёлку и установить ее на Металлистов. Но как-то всё не складывалось. Вспоминали об этом в декабре, когда уже времени ни на что нет. А в этом году Сергей Пронин [хозяин музея-лавки тульского сувенира] практически настоял на том, что нужно сделать такую ёлку. Это был вызов! — рассказал Руслан корреспонденту Myslo.

На работу у стимпанкера ушло около двух с половиной недель. Говорит, уделял этому каждый день от 2 до 4 часов. 

 JQ5RzuRFowA.jpg

— Ёлка сделала из металлолома — из того, что валяется по гаражам, по металлоприемкам. Там есть люстры, детали от коробок передач всяких автомобилей, лапы — из листового металла. Шестеренки, самоварчики вырезаны на лазерном станке с ЧПУ. Это основа композиции, — говорит умелец.

Венец арт-объекта — печка-самовар, сделанный из автомобильных дисков и газового баллона. Старый заброшенный проект, который пылился в гараже у Руслана несколько лет. И как доделать его, он не знал. 

efdcb074-0e85-4d1f-8112-f0b497963fd5.jpg

— Самовар,оказывается, просто ждал своего звездного часа!  — рассказывает Руслан Калиничев.

Арт-объект уже установлен на ул. Металлистов. И к слову, он еще и интерактивный — основание ёлки крутится.

Если еще не видели вживую, приходите посмотреть!

Про работы Руслана Калиничева можно прочитать в нашем материале по ссылке

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:45 +4
Другие статьи по темам
Люди
Руслан Калиничев
Место
Тула
Прочее
стимпанк

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Илья Беспалов примет участие в конкурсе на должность главы администрации Тулы
Илья Беспалов примет участие в конкурсе на должность главы администрации Тулы
Владимир Цибульский может перейти из Росгвардии в правительство Тульской области
Владимир Цибульский может перейти из Росгвардии в правительство Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.