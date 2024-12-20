Тульский стимпанкер сделал 100-килограммовую ёлку из металла и печки-самовара

Тульский умелец Руслан Калиничев создал необычную ёлку в стиле стимпанк. Она изготовлена из металла и весит около 100 килограммов.

— Такая идея у нас с Кириллом Климовым [тоже стимпанкер из Тулы] была давно. Мы хотели сделать ёлку и установить ее на Металлистов. Но как-то всё не складывалось. Вспоминали об этом в декабре, когда уже времени ни на что нет. А в этом году Сергей Пронин [хозяин музея-лавки тульского сувенира] практически настоял на том, что нужно сделать такую ёлку. Это был вызов! — рассказал Руслан корреспонденту Myslo.

На работу у стимпанкера ушло около двух с половиной недель. Говорит, уделял этому каждый день от 2 до 4 часов.

— Ёлка сделала из металлолома — из того, что валяется по гаражам, по металлоприемкам. Там есть люстры, детали от коробок передач всяких автомобилей, лапы — из листового металла. Шестеренки, самоварчики вырезаны на лазерном станке с ЧПУ. Это основа композиции, — говорит умелец.

Венец арт-объекта — печка-самовар, сделанный из автомобильных дисков и газового баллона. Старый заброшенный проект, который пылился в гараже у Руслана несколько лет. И как доделать его, он не знал.

— Самовар,оказывается, просто ждал своего звездного часа! — рассказывает Руслан Калиничев.

Арт-объект уже установлен на ул. Металлистов. И к слову, он еще и интерактивный — основание ёлки крутится.

Если еще не видели вживую, приходите посмотреть!

Про работы Руслана Калиничева можно прочитать в нашем материале по ссылке.