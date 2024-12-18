В «Ясной Поляне» возьмут под усиленную охрану мемориальные ели

Фото Алексея Пирязева.

С 19 по 31 декабря сотрудники музея-усадьбы «Ясная Поляна» возьмут под усиленную охрану мемориальные ели.

— Всего в Ясной Поляне пять больших хвойных посадок — «Елочки под Грумантом», «Елочки у Подкапустника», «Елочки у колодца», «Елочки за Чепыжом» и «Елочки-ромбы». Сотрудники музея будут патрулировать эти лесные участки и обследовать тропы, которые к ним ведут, — рассказывает заведующий мемориально-природным комплексом музея Владислав Воронцов.

По его словам, такая работа помогает сохранить как сами деревья от незаконной вырубки накануне Нового года, так и их ветви. Обрезка лапника может не только испортить внешний вид елок, но и сказаться на их состоянии — если дерево ослаблено, такие действия могут привести к его болезни и даже гибели.

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, всего в Ясной Поляне 11,52 гектаров хвойных насаждений. Преобладающая порода — ель. В толстовской усадьбе также растут сосны и лиственницы. Самые старые деревья сажал еще Лев Толстой и члены его семьи. Молодым деревьям, посаженным в этом году в ходе работ по восстановлению мемориальных посадок, не более пяти лет.