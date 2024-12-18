В Туле истец пытался пройти в здание суда с ножом

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В отношении мужчины был составлен административный протокол.

Судебные приставы пресекли противоправные намерения 49-летнего мужчины и привлекли его административной ответственности. По информации пресс-службы регионального УФССП России, нарушитель прибыл в Арбитражный суд Тульской области в качестве истца.

Он был ознакомлен с правилами организации пропускного режима и предупрежден о правовых последствиях сокрытия запрещенных к проносу в здание суда предметов. Мужчина заявил приставу, что запрещенных предметов при себе не имеет.

При осмотре сумки визитера был обнаружен хозяйственный нож. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

В 2024 году в суды Тульской области граждане пытались пронести 450 запрещённых предметов.