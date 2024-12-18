В тульском онкоцентре пройдет День открытых дверей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Обследоваться можно будет в субботу, 21 декабря, с 8.00 до 14.00.

Жители Тулы и Тульской области смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пациентам будут проведены исследования: маммография, УЗИ молочных желез (по показаниям); жидкостная цитология; анализ крови на простатический специфический антиген; низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел.: 8 (4872) 33-81-41. Запись открыта с 18 декабря.

С собой нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС.