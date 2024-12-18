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Новогодняя ночь будет снежной и морозной
Фото Дмитрия Дзюбина.

Новогодняя ночь будет снежной и морозной

Такой прогноз дали синоптики.

Синоптики погодного центра «Фобос» уточнили прогноз на новогоднюю ночь, сделанный неделю назад.

— Декабрьские синоптические процессы начинаются раскачивать погодный маятник — точно в соответствии с календарём наших предков столицу ждут трескучие никольские морозы, а уже на следующий день, в пятницу, регион попадёт в «мартовскую» оттепель. Через несколько дней погодный маятник вновь качнётся в морозы, а затем вернётся в оттепели, правда на это раз амплитуда колебаний будет заметно меньше, — рассказали синоптики.

Оттепель закончится на католическое Рождество. Затем на Новый год в Центральную Россию придут морозы. Днем 31 декабря ожидается −1…−6°, в ночь на 1 января — −2…−7°. С вероятностью 60–65% ожидаются осадки.

Сюжет: Новый год-2025
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