ВЦИОМ: в России в 2024 году распадались восемь из десяти браков

Фото: ru.freepik.com.

Восемь из десяти браков в России в 2024 году распадались. Об этом заявила советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, Россия по числу разводов в мире вышла на третье место. Причиной тому, по ее словам, тренд, связанный со снижением ценностной значимости института официального брака.

Также она рассказала, что многие граждане пытаются манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от страны.