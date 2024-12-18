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Правоохранители начали проверку по факту поджога автомобиля полиции в Туле

Правоохранители начали проверку по факту поджога автомобиля полиции в Туле

Опрашивают очевидцев и изучают записи с камер.

18 декабря в 17.38 в службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Староникитской возле ОП «Центральный». На место происшествия направили два пожарных расчета МЧС России. Возгорание было ликвидировано еще до их приезда. По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. 

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По факту возгорания служебного автомобиля, припаркованного около отдела полиции, начата проверка.

- Осматривается место происшествия, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс иных проверочных мероприятий, - рассказал источник.

Ранее Myslo сообщал, что из-за поджога автомобиля в регионе ввели план «Перехват». Позднее появилось видео убегающего от горящей машины человека.

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