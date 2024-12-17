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В Туле депутаты облдумы устроили праздник для детей в детской областной больнице

В Туле депутаты облдумы устроили праздник для детей в детской областной больнице

Вместе они расписали игрушки «шар-папье», а потом вручили юным пациентам подарки.

В детской областной клинической больнице проходят лечение дети со всего региона. По давней традиции накануне Нового года депутаты областной Думы поддержали юных пациентов и создали для них праздничное настроение. Именно в этом заключается суть этой прекрасной благотворительной акции.

Ведь Новый год — долгожданный и волшебный праздник, особенно для детей. Малыши ждут его с особым нетерпением — сколько радости и счастья он им приносит. К сожалению, некоторые из деток в праздники будут находиться в стенах больницы. Чтобы подарить им праздничное настроение, в гости к ним пришли депутаты Тульской областной Думы. Вместе с ребятишками они раскрашивали игрушки, а потом вручили им подарки.

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— В настоящий момент в стационаре на лечении находится чуть больше 300 детей. Как правило, перед праздниками ребят стараются выписать, чтобы новогодние каникулы они смогли провести дома, в кругу семьи и друзей. Но, к сожалению, некоторым нельзя прерывать назначенный медиками курс, и они остаются в лечебном учреждении. В первую очередь, сегодняшний праздник — именно для них. Я благодарю депутатов Тульской областной Думы, которые много лет подряд приходят накануне Нового года с подарками к детям. Вместе с ними коллектив больницы устраивает новогодний утренник для детей. Это повышает настроение детишек, а значит, способствует их выздоровлению, — рассказывает главврач Тульской детской областной больницы, депутат Тульской областной Думы Дмитрий Харитонов.

Творческий мастер-класс — обязательный пункт праздничной программы. Парламентарии вместе с ребятами создавали новогодние игрушки в форме лошадок, звезд, сердец, елочек, домиков и шариков. У каждого свой дизайн. Кто-то, как и полагается в праздник, добавлял побольше ярких оттенков и блесток, а кто-то использовал патриотическую расцветку. Но в любом случае приятные впечатления остались у всех.

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— С детьми всегда легко найти общий язык. Они очень открыты и искренни, интересуются всем новым и интересным. Так приятно доставить им радость в эти предпраздничные дни, — поделился депутат облдумы Дмитрий Андросов.

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По словам депутата Марины Бельковой, самое главное в новогодние дни — это предвкушение праздника, его ожидание:

— Мы пообщались с детишками, им очень понравилась эта акция. Ребята рассказали, что написали письмо Деду Морозу, поделились, что ждали утренника, готовили костюмы. Многие из них хорошо рисуют — мы сделали замечательные игрушки, которые украсят чудесную елку. Очень хочу, чтобы хороший, бодрый настрой помог детям быстрее справиться с болезнью.

В ходе мастер-класса царила уютная, почти домашняя атмосфера. Депутаты болтали с детьми буквально обо всем: читали стихи, пели новогодние песенки и делились планами на будущее.

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— Я вообще очень творческая натура, так что с удовольствием раскрашивал игрушки, — говорит Мирон Некрасов. — Новый год для меня символ счастья и волшебства. Очень классно, что для нас устроили такой праздник и подарили нам подарки.

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Все расписанные игрушки депутаты вместе с детишками повесили на большую елку в актовом зале больницы. 

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Депутат Илья Киндеев признается, что для него дарить детям радость — большое счастье. Это заряжает позитивными эмоциями на весь предстоящий год. Поэтому вот уже девять лет подряд он с нетерпением ждет и всегда участвует в этой новогодней акции.

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Депутат Галина Алешина каждый год принимает участие в новогодней акции:

— Мне очень приятно общаться с детьми, они все такие талантливые, искренние. Вспоминаю свое детство — мы тоже делали игрушки вручную. Каждый ребенок хочет верить в чудеса, загадывает на Новый год заветное желание. И эти дети, конечно, не исключение, они ждут праздника. К сожалению, они сейчас находятся в лечебном учреждении, и поэтому крайне важно создать им волшебную атмосферу.

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— Новогодний утренник в детской больнице — хорошая традиция, надеюсь, что она будет продолжаться. Детям нравится. Мы не просто вручаем им подарки, но и делимся теплотой сердец. Я очень рад, что есть такая замечательная возможность организовать для ребят праздник, — отмечает депутат Сергей Гребенщиков.

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— Дети — это настоящий лучик света, который учит нас искренности. Надеюсь, что детишки тоже проникнутся теплой праздничной атмосферой, которую сегодня мы здесь создали, — рассказывает депутат Елена Гребнева, которая уже в шестой раз принимает участие в акции облдумы.

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Завершил эту чудесную акцию прекрасный концерт, который провели воспитанники детской школы искусств № 1 города Тулы. Вместе с детишками депутаты играли в веселые новогодние игры, водили хоровод, пели веселые песни, кидались снежками. А потом вручили юным пациентам подарки.

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Фотограф:
сегодня, в 16:42
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