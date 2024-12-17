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Дворы, детские площадки и Кировский сквер с фонтанами: как благоустраивали Тулу в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дворы, детские площадки и Кировский сквер с фонтанами: как благоустраивали Тулу в 2024 году

Глава администрации города Илья Беспалов подвел итоги года и озвучил планы на 2025-й.

Благоустройство и озеленение города стало одной из тем прямого эфира Илья Беспалова в соцсети ВКонтакте. Напомним, эфир был посвящен итогам года. 

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Как город приводили в порядок

В 2024 году в Туле благоустроено более 700 объектов на более чем 700 миллионов рублей, рассказал Беспалов. Работа велась по 4 программам:

  • «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»,
  • «Народный бюджет»,
  • «Комплексное благоустройство»,
  • «Наш город».

В основном, благоустраивали дворовые территории: асфальтировали, устанавливали освещение, детское игровое и спортивное оборудование. Также в рамках программ выполнены работы по ремонту подъездов, утеплению фасадов жилых домов, проведен ремонт образовательных учреждений, дорог и общественных пространств. 

По муниципальной программе «Комплексное благоустройство» привели в порядок в числе других проектов и сквер «30 лет Победы» на Косой Горе. Там обустроены пешеходные дорожки, заменены бордюры, выполнено озеленение.

Самым же ярким объектом, благоустроенным в 2024 году, стал Кировский сквер. Работы здесь начались еще в 2019-м (это был первый этап). Второй этап был проведен в этом строительном сезоне по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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— У жителей Пролетарского округа появилась большая зона для проведения досуга: 7 детских зон, зона тишины с навесами, два фонтана, малые архитектурные формы, — отметил Илья Ильич.

Какие планы?

В 2025 году в рамках реализации различных проектов в Туле запланировано благоустройство 627 объектов на сумму около 700 млн рублей:

  • Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». В следующем году приведут в порядок 28 дворовых территорий, 20 общественных пространств на 274 млн. руб.
    В частности, по нацпроекту реконструируют сквер имени Льва Толстого – он победил в рейтинговом голосовании. Дизайн-проект сквера уже прошел процедуру утверждения жителями. В сквере запланированы работы по благоустройству фонтанов, там уложат новую тротуарную плитку, поставят беседку и модульный туалет, скамейки и урны. Установят городские качели, диван из стеклопластика, навесы, арт-объекты из стеклопластика в виде кошки, льва и гуся, арт-объект «Толстовская лавка». Для детей в сквере предусмотрели качели, игровой комплекс и батут. В сквере будет новое освещение и молодая зелень.
  • «Народный бюджет». По этой программе благоустроят 53 объектов, из которых 11 автодорог, 5 объектов образования, 37 объектов на придомовых территориях и в общественных пространствах.
  • «Наш район». Запланирована работа на 6 объектах.
  • «Наш город». По этой программе благоустроят и отремонтируют более 300 объектов на 150 млн рублей. 
  • По программе «Комплексное благоустройство» запланировано обустройство 129 объектов на 100 млн руб.

А еще в городе в 2025 году обновят детские площадки и оборудование: вместо демонтированного установят новое. Всего в списке 20 позиций. 

Сейчас специалисты составляют сметы, утверждают с жителями дизайн-проекты. После конкурсных процедур будут определены подрядчики, и весной они приступят к благоустройству.

Озеленение

Значительное внимание уделяется озеленению Тулы. Всего с апреля 2024 года (начало сезона), по осенний период в Туле появилось 6 600 молодых саженцев на 65 объектах. Также высажено 200 000 луковиц тюльпанов на 35 объектах. 

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В следующем году запланировано высадить почти 4 700 саженцев: около 1 200 деревьев и 3,5 тысячи кустарников. К озеленению запланировано 62 объекта. Традиционно запланирована высадка однолетней рассады, а также будут высажены многолетние растения — пионы, розы, герань, хоста, тюльпаны. 

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