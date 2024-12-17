В 2024 году Тульская область подписала 21 соглашение по реализации инвестпроектов на 98 млрд рублей 

В запуске уникального производства полимеров принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев (на фото в центре)

В Тульской области ведется системная работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов.

На протяжении последних лет регион стабильно входит в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. В 2024 году Тульская область вошла в пятерку лидеров.

Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев уделяет особое внимание инвестиционной политике.

Одной из приоритетных задач правительства Тульской области является создание максимально комфортных условий для компаний, которые выбрали регион для развития своего бизнеса. Для этого создана «Региональная Корпорация развития и поддержки Тульской области» (АО «КРТО»), которая занимается привлечением инвестиций в Тульскую область. Корпорация развития сопровождает инвестпроекты, развивает индустриальный парк и ОЭЗ «Узловая» и является управляющей компанией этих территорий.

Сейчас на сопровождении корпорации - 109 инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций - более 435 млрд рублей.

Реализация этих проектов позволит создать в Тульской области порядка 36 тысяч рабочих мест.

В 2024 году Тульская область подписала 21 соглашение по реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 98 млрд рублей в сферах химической промышленности, машиностроения, строительства, сельского хозяйства, туризма. Планируется создать около 4 тысяч рабочих мест.

В этом году уже завершена реализация 9 инвестиционных проектов и создано 1558 новых рабочих мест, объем инвестиций составил 25,7 млрд руб.

В марте состоялся запуск производства двигателей для автомобилей НAVAL в индустриальном парке «Узловая». Создано 130 рабочих мест, общий объем инвестиций - 1,2 млрд руб.

Запущено производство резидента ОЭЗ «Узловая» компании «Промет» (сейфы и металлическая мебель). Создано 522 рабочих места, общий объем инвестиций - 3,3 млрд рублей.

В августе открылся новый комплекс компании «Полипласт» (производство высокомолекулярных термостабильных полимеров). Общий объем инвестиций - 12 млрд рублей, создано более 600 рабочих мест.

Группа «НЭК» запустила первую очередь нового завода по производству огнестойкого турбинного масла. Инвестировано свыше 1 млрд рублей, создано 80 новых рабочих мест.

Также в 2024 году были реализованы проекты пяти компаний:

ООО «Авиаген» построило два новых птичника;

ООО «Адвентум Технолоджис Покрытия и Мембраны» запустило производство высокотехнологичных тканей и текстильных материалов;

ООО «Алексинская картонно-бумажная фабрика» завершило строительство локальных очистных сооружений и увеличило производительность КДМ до 145 тысяч тонн;

ООО «ФМРус» построило здание отделения фасовки и производства пластиковой тары;

ООО «Черкизово МП» завершило 1-ую очередь строительства завода по убою, первичной и последующей переработки свиньи.

До конца года планируется завершение еще семи инвест-проектов, будет создано 190 новых рабочих мест, общий объем инвестиций составит 3,6 млрд рублей.

В 2025 году планируется реализовать ещё 24 инвестиционных соглашения. Объем заявленных инвестиций составит более 117 млрд рублей, планируется создать около 3700 рабочих мест.

На сегодняшний день 27 компаний являются резидентами ОЭЗ «Узловая». Общий объем инвестиций более 86 млрд рублей, будет создано более 5000 рабочих мест. Пять предприятий уже запущено, объем инвестиций резидентов составил более 11 млрд рублей, создано около 1700 рабочих мест.

В 2024 году статус резидента ОЭЗ «Узловая» получили три компании: АО «Инжтехмаш», ООО «НОВАТЭК СПГ-топливо Тула» и ООО «Тульский пищевой комбинат».