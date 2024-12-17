Тульским десантникам привезли печки и генераторы

Историй, когда по просьбам участников СВО, туляки закупают и передают нужные бойцам материалы и оборудование, немало. «Своих не бросаем» - это не просто лозунг, а руководство к действию и волонтеров, и предпринимателей, и представителей всех ветвей власти.

Так получилось, что пользователь портала Myslo, назовем его Григорий, позывной Гриф, еще весной ушел по контракту в родную 106-ю. Осенью был ранен, попал в госпиталь, сейчас восстанавливается в Туле. Григория представили к медали «За Отвагу».

- С ребятами из роты общаемся каждый день. И как-то в начале ноября они спросили – есть ли еще возможность передать «наверх» просьбу о дополнительном оборудовании для нас. Нужны были рации, генераторы, печки. Почему «еще»? Да я через редакцию Myslo однажды передавал в правительство просьбу, все необходимое привезли быстро. А в этот раз список редакция передала новому председателю Тульской облдумы. Со мной связались, все быстро закупили по списку. Хотел вместе с волонтерами поехать к своим, но пока восстановление не закончил. А друзья уже написали мне, что все получили. Большое спасибо тулякам!

– Мы постоянно находимся на связи с военнослужащими, - рассказал председатель Тульской облдумы Андрей Дубровский. - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев держит этот вопрос на личном контроле. Стараемся оперативно обеспечивать наших парней дополнительным оснащением, которое необходимо для выполнения боевых задач. Наши десантники – настоящие герои, которые с честью выполняют задание Родины. Они могут быть уверены не только в помощи государства, но и в поддержке земляков, – отметил Андрей Дубровский.

Дополнительное оборудование было приобретено депутатом Тульской областной Думы Андреем Тихоновым. В минувшую субботу по поручению председателя областной Думы Андрей Тихонов (на фото слева) доставил воинам все необходимое.

- Я не первый раз еду с грузом помощи в зону СВО и Курскую область. Три недели назад был в госпитале в Курске – отвозил строительные материалы и гуманитарную помощь. А еще ранее был в Рыльске, там мы монтировали стоматологический кабинет. Так получилось, что на большой район осталась всего одна поликлиника. Она работает, врачи оказывают и экстренную и плановую помощь взрослым и детям. Нужно было оборудование. Курские стоматологи обратились к Алексею Эрку (главный стоматолог Тульской области - прим. авт). По его предложению тульское сообщество врачей собрали необходимые средства и закупили стоматологический кабинет для курских коллег. Его мы и привезли.

По словам Андрея Тихонова, в этот раз он ехал на своей машине – груз, необходимый десантникам, поместился в багажник.

- Мы скоординировали свой маршрут – ребята скинули координаты, куда нужно подъехать. Это недалеко от Рыльска, куда ездил однажды. Так что дорога была знакомая. Конечно, то, что мы привезли, очень нужно нашим бойцам. Погода промозглая, зима, генераторы пришлись кстати.

– Мы благодарны за такой быстрый отклик и приобретение для нас оборудования. Благодарим всех туляков за помощь и поддержку. Победа будет за нами, – сказали бойцы, получая груз из Тулы.