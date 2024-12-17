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В Тульской области стартовал чемпионат по лёгкой атлетике
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области стартовал чемпионат по лёгкой атлетике

Побороться за победу приехали спортсмены из пяти соседних регионов России.

В МСК «Тулица» стартовал открытый чемпионат Тульской области по легкой атлетике. Участников приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что в регионе создана современная спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить масштабные межрегиональные соревнования.

– В состязаниях по легкой атлетике принимают участие 200 спортсменов из Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Курской и Тульской областей. Отрадно видеть, что спорт объединяет, вдохновляет на достижения. Желаю вам яркого старта и результативного финиша! – сказал министр.

Участники выявят сильнейших в беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, в беге на 60 м с барьерами, а также в прыжках в длину, высоту, в тройном прыжке и толкании ядра.

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