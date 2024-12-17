Музей-заповедник «Куликово поле» проводит конкурс новогодней ёлочной игрушки

Фото: vk.com/kulpole

Он состоится уже в восьмой раз. Поделки детей и взрослых украсят новогодних красавец и пополнят фондовую коллекцию музея.

В преддверии Нового года музей-заповедник «Куликово поле» объявил традиционный конкурс ёлочной игрушки. До 7 января можно принести свои оригинальные поделки в Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, на Конный двор в селе Монастырщино и в музей «Тульские древности». Они украсят новогодних красавиц, а лучшие работы пополнят фондовую коллекцию музея-заповедника.

Конкурс новогодней игрушки музей-заповедник «Куликово поле» проводит уже в восьмой раз. В прошлом году елочка в фойе Музея Куликовской битвы в Моховом собрала рекордные 127 украшений, сделанные жителями Тульской области, Старобельска и Сургута.

В этот раз победителей будут выбирать в шести номинациях: «Музеи и мемориалы Куликова поля», «Герои Первого ратного», «Животные Куликова поля», «Россия мастеровая», «Береги свою планету» и «Шишки на голову».

Принять участие в конкурсе могут родители с детьми, школьники с учителями и дошкольники с воспитателями. Создавать игрушку для музейной елочки можно как одному, так и в компании!

Лучшие елочные игрушки займут почетные места в фондах музея-заповедника, другие порадуют его добрых друзей. Второй раз из украшений, которые сделают ребята, будет собрана посылка к для елки Старобельского краеведческого музея. Игрушку для конкурса нужно дополнить заявкой, заполненной по образцу. Работы будут приниматься по адресам:

Музейный комплекс «Куликово поле» (Тульская обл., Куркинский р-н, д. Моховое). Телефоны: 8(48743)4-36-01, 8(906) 534-35-73.

Конный двор Куликова поля (Тульская обл., Кимовский р-н, с. Монастырщино). Телефоны: 8(48735) 5-17-55, 8(961)261-31-02.

Музей «Тульские древности» (Тула, пр-т Ленина, д. 47). Телефон: 8(4872)36-16-63.

Итоги конкурса будут подведены 14 января.