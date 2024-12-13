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В Туле суд на два месяца закрыл кафе «Старик Хинкалыч» за антисанитарию
Фото Артёма Жильцова

В Туле суд на два месяца закрыл кафе «Старик Хинкалыч» за антисанитарию

Причиной таких жёстких мер стало сообщение о выявлении острой кишечной инфекции у посетителя заведения.

Советский районный суд Тулы рассмотрел административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания в кафе «Старик Хинкалыч» на Красноармейском проспекте.  

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели в заведении санитарно-эпидемиологическое расследование. Поводом для него стало сообщение о случае регистрации острой кишечной инфекции у одного из посетителей. 

Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе. Внутренняя отделка части производственных помещений выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку и дезинфекцию; сбор отходов осуществляется в емкости без крышек; на складе продукты хранятся без маркировочных ярлыков и т. д. 

На суде владелица заведения признала вину и пояснила, что все нарушения санитарных требований уже устранены. По итогам рассмотрения дела ей назначено административное наказание в виде административного приостановления работы кафе на 60 суток.

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