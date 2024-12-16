Тульский лыжник в составе национальной сборной выступит на Российско-Китайских молодежных зимних играх

Фото с сайта минспорта Тульской области. Павел на фото - в белой шапке в среднем ряду.

В Тюмени проходит первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет. На старт вышли 200 лыжников из 54 регионов страны.

Спортсмен Тульской областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Павел Козадаев вошел в пятерку сильнейших на дистанции 10 км свободным стилем с результатом 20:54.0. Об этом сообщает минспорт региона.

В январе тульский лыжник в составе национальной сборной примет участие в Российско-Китайских молодежных зимних играх. Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января 2025 года.

Тренируется спортсмен под руководством Александра Богачева.