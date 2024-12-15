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В Мордвесе Веневского района отремонтируют магистральные сети водоснабжения

В Мордвесе Веневского района отремонтируют магистральные сети водоснабжения

Работы начнутся в следующем году.

В этом году в поселке Мордвес Веневского района стартовало преображение общественных пространств. Так, по программе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева «Наш район» установлены две детские площадки. На игровых комплексах размещено современное износостойкое оборудование и травмобезопасное покрытие. Также по программе «Наш район» в этом году благоустроены 4 дворовые территории.

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14 декабря в Мордвесе состоялась встреча с активными жителями, на которой обсудили проблемные вопросы. Приоритетный вопрос – водоснабжение. Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина отметила, что по поручению губернатора Дмитрия Миляева в 2025-2026 гг. будут проводиться работы по ремонту магистральных сетей водоснабжения.

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Еще один вопрос встречи – благоустройство парка со спортивной зоной. Для разработки проекта администрация Веневского района проведет мероприятия по вовлечению жителей разных возрастов в вопросы городского развития и даст предложения по необходимым работам. Также в следующем году по программе «Наш район» планируется обновить 5 дворов.

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«Мы получаем обратную связь от жителей региона в социальных сетях, на личных приемах. Такие встречи помогают наладить диалог между жителями и органами местного самоуправления. По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева и при поддержке жителей мы продолжим работу по созданию комфортной городской среды в населенных пунктах Тульской области», - сказала Наталья Аникина.

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