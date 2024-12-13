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В Тульской области обновят «Культурный дневник школьника»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области обновят «Культурный дневник школьника»

За 2023 год регион посетило в 4 раза больше туристов с детьми, чем годом ранее.

В правительстве Тульской области 13 декабря прошло заседание Координационного совета по развитию детского и молодежного туризма. 

Директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Жанна Кадылева отметила, что программы путешествий для детей должны быть образовательными и логически связанными с теми предметами, которые они проходят в школе.

Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова сообщила о планах по перезагрузке проекта «Культурный дневник школьника». Интерактивность и игровые механики станут дополнительным стимулом для путешествий детей как в составе школьных групп, так и самостоятельно с родителями.

Как отметила Ольга Гремякова, Тульскую область все чаще выбирают семейные путешественники: в 2023 году регион посетило в 4 раза больше туристов с детьми, чем годом ранее.

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Автор:
сегодня, в 16:31 +1
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