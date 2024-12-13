Спустя 2,5 года тульскому клубу «Фитнес парк» вернули незаконно отключенное электричество

Всё это время крупный клуб жил на генераторах, тратя в месяц по 2,5 миллиона рублей.

11 декабря, спустя два с половиной года автономной работы, клуб подключили к электроснабжению. Принудительно было исполнено решение арбитража, вынесенное аж 6 октября 2022 года.

В «Фитнес парке» говорят, что очень благодарны администрации и правительству, прокуратуре и приставам Пролетарского района за помощь в надзоре за законностью, а Тульским городским электросетям — за помощь физическую: ТГЭС предоставили лабораторию и персонал, который проверил состояние электролиний и расчетных приборов, и своими силами подключили клубу электроэнергию. Осталось отремонтировать два кабеля — они вышли из строя за время простоя.

Напомним, электроэнергию в клубе отключили в июле 2022 года. Спорткомплекс обесточило ООО «Солерс», которое владело подстанцией и линиями электропередачи в микрорайоне, где находится клуб (ул. Немцова/Шухова). Без света осталась также и многоуровневая парковка в ЖК «Вертикаль», но свет ей быстро вернули.

По мнению тогдашнего руководителя компании «Солерс», «Фитнес парк» должен был заключить договор на передачу электроэнергии именно с его организацией, а не с гарантирующим поставщиком «ТНС энерго Тула».

Как сети оказались в руках у частника? Подробно мы рассказывали об этом в нашем материале.

Спортклуб взял в аренду дизельные генераторы и работал на них 2,5 года. Пока шло разбирательство в суде, поставщик сменил название с ООО «Солерс» на ООО «Ленинский РЭС». А теперь они — ООО «Технарь». летом этого года к делу подключилась администрация города. На совещании, инициированном тогдашним замглавы Дмитрием Ярцевым (сейчас министр внутренней политики Тульской области. — Прим. ред.), частнику предложили проработать возможность подключения «Фитнес парка». Но никаких действий он не предпринял. И лишь спустя полгода вопрос решился с минимальным его участием.