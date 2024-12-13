  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Спустя 2,5 года тульскому клубу «Фитнес парк» вернули незаконно отключенное электричество - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Спустя 2,5 года тульскому клубу «Фитнес парк» вернули незаконно отключенное электричество

Спустя 2,5 года тульскому клубу «Фитнес парк» вернули незаконно отключенное электричество

Всё это время крупный клуб жил на генераторах, тратя в месяц по 2,5 миллиона рублей.

11 декабря, спустя два с половиной года автономной работы, клуб подключили к электроснабжению. Принудительно было исполнено решение арбитража, вынесенное аж 6 октября 2022 года.

В «Фитнес парке» говорят, что очень благодарны администрации и правительству, прокуратуре и приставам Пролетарского района за помощь в надзоре за законностью, а Тульским городским электросетям — за помощь физическую: ТГЭС предоставили лабораторию и персонал, который проверил состояние электролиний и расчетных приборов, и своими силами подключили клубу электроэнергию. Осталось отремонтировать два кабеля — они вышли из строя за время простоя.

Напомним, электроэнергию в клубе отключили в июле 2022 года. Спорткомплекс обесточило ООО «Солерс», которое владело подстанцией и линиями электропередачи в микрорайоне, где находится клуб (ул. Немцова/Шухова). Без света осталась также и многоуровневая парковка в ЖК «Вертикаль», но свет ей быстро вернули.

По мнению тогдашнего руководителя компании «Солерс», «Фитнес парк» должен был заключить договор на передачу электроэнергии именно с его организацией, а не с гарантирующим поставщиком «ТНС энерго Тула».

Как сети оказались в руках у частника? Подробно мы рассказывали об этом в нашем материале.

Спортклуб взял в аренду дизельные генераторы и работал на них 2,5 года. Пока шло разбирательство в суде, поставщик сменил название с ООО «Солерс» на ООО «Ленинский РЭС». А теперь они — ООО «Технарь». летом этого года к делу подключилась администрация города. На совещании, инициированном тогдашним замглавы Дмитрием Ярцевым (сейчас министр внутренней политики Тульской области. — Прим. ред.), частнику предложили проработать возможность подключения «Фитнес парка». Но никаких действий он не предпринял. И лишь спустя полгода вопрос решился с минимальным его участием.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:45 −1
Другие статьи по темам
Событие
Фитнес парк
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские гимнастки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
Тульские гимнастки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
В Тульской области обновят «Культурный дневник школьника»
В Тульской области обновят «Культурный дневник школьника»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.