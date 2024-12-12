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Школьник из Тульской области принял участие в шоу «Умнее всех»

Школьник из Тульской области принял участие в шоу «Умнее всех»

Участником одиннадцатого выпуска шоу на канале «Пятница!» стал 14-летний Ярослав Агров из Алексина.

На телеканале «Пятница!» продолжается показ третьего сезона интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участником одиннадцатого выпуска стал 14-летний Ярослав Агров из города Алексина Тульской области. Ярослав увлекается астрофизикой. 

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги. В «Умнее всех» играют дети от 10 до 15 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. 

Тина Канделаки.png

Удастся ли Ярославу выиграть у ведущей Тины Канделаки, покажет время. Выпуск с участием туляка покажут сегодня, 12 декабря, в 21.30.

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