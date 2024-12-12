Прямая линия с Путиным 19 декабря: как и где задать вопрос, чтобы Президент вам ответил

Фото из архива Myslo.

По традиции мероприятие пройдет в зарекомендовавшем себя формате — глава государства подведет вместе с россиянами и журналистами «Итоги года». Начало в 12.00.

Как задавать вопрос Президенту?

Спросить Президента о наболевшем хотят многие: в 2023 году контактные центры приняли больше 2 миллионов вопросов. В эфире глава государства успел ответить на 67.

Президент всегда пытается охватить самые важные темы. Из общей массы специалисты выделяют именно те вопросы, по которым собирается больше всего обращений, чтобы как можно больше россиян смогли услышать ответ из уст Владимира Путина.

1. Самый простой способ задать вопрос — позвонить по телефону: 8 800 200-40-40.

2. Прислать сообщение на номер 0-40-40.

3. На сайте Москва-Путину.рф или moskva-putinu.ru можно отправить Президенту текстовый вопрос или записать видеообращение.

4. В специальном приложении «Москва Путину» (доступно в магазинах приложений RuStore).

Куда уходят вопросы?

Сначала поступившую информацию тщательно проверяют на достоверность. Потом обращения группируют по темам: ЖКХ, здравоохранение, зарплаты, пенсии и т. д. Самые интересные вопросы нередко показывают лично Президенту.

При этом никакой «цензуры» нет. Наоборот — обращения с критикой тщательно проверяются и собираются отдельно. Власть хочет знать, чего не хватает и что волнует россиян.

О чем лучше спросить Президента?

Год от года список избранных вопросов существенно меняется — Президент старается говорить о том, что волнует россиян прямо сейчас. Однако «сквозные темы» есть всегда. Вероятно, глава государства может коснуться:

темы помощи участникам и ветеранам СВО,

ситуации в Курской области и помощи людям там,

ситуации с инфляцией и недавним повышением курса рубля,

темы ЖКХ,

здравоохранения,

сферы современных технологий и искусственного интеллекта,

одной или нескольких узких региональных тем.

Ранее сообщалось, что вопросы будут обрабатывать ИИ и участники СВО.

— К общению с гражданами с целью получения их вопросов мы также привлечем наших ребят, которые вернулись с СВО, будет несколько человек работать, их прямо в процессе работы будут обучать. Работа сложная, но мы уверены, что они справятся с этим блестяще. Да и гражданам будет приятно общаться с такими героями, — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.