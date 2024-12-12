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Тульские семьи погибших участников СВО могут оформить выплату на установку памятника через Госуслуги
Фото: ru.freepik.com.

Тульские семьи погибших участников СВО могут оформить выплату на установку памятника через Госуслуги

Заявление будут рассматривать до 10 рабочих дней.

В Тульской области с 5 декабря на портале «Госуслуги71» для семей погибших участников СВО доступна новая услуга — заявление на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на изготовление и установку памятника (намогильного сооружения, надгробия).

Право на данную выплату имеют члены семей погибших ветеранов боевых действий, военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, погибших в ходе спецоперации.

Членами семьи признаются:

  • супруг (-а), состоявший (-ая) в зарегистрированном браке на момент гибели;
  • родители погибшего;
  • дети до 18 лет и до 23 лет, обучающиеся очно;
  • лица, которые фактически воспитывали и содержали погибшего.

Заявление будут рассматривать до 10 рабочих дней. Если требуется запрос дополнительных сведений, срок может увеличиться до 30 рабочих дней. Узнать список необходимых документов и оформить услугу можно по ссылке

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Миляев подписал указ о предоставлении дополнительной меры поддержки погибшим участникам спецоперации. 

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Автор:
сегодня, в 15:50 −2
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