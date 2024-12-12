Тульские строители восстанавливают школу и детский сад в Мариуполе

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские строители восстанавливают еще одну школу и детский сад в Мариуполе. Их планируется сдать в 2025 году. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Пантелеев.

В следующем году специалисты начнут восстанавливать Социально-реабилитационный центр для детей-сирот. Также в планах строительство ФОКа, восстановление еще трех детских садов, благоустройство общественных пространств и сквера у ДК строителей.

Пока строители восстановили детский сад, общежитие, 21 многоквартирный дом, их дворовые территории и коммунальные сети, МФЦ и храм.