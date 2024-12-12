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Тульские строители восстанавливают школу и детский сад в Мариуполе
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские строители восстанавливают школу и детский сад в Мариуполе

В планах — восстановление Социально-реабилитационного центра для детей-сирот.

Тульские строители восстанавливают еще одну школу и детский сад в Мариуполе. Их планируется сдать в 2025 году. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Пантелеев. 

В следующем году специалисты начнут восстанавливать Социально-реабилитационный центр для детей-сирот. Также в планах строительство ФОКа, восстановление еще трех детских садов, благоустройство общественных пространств и сквера у ДК строителей. 

Пока строители восстановили детский сад, общежитие, 21 многоквартирный дом, их дворовые территории и коммунальные сети, МФЦ и храм.

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Автор:
сегодня, в 16:28 −6
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