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Победителям викторины ко Дню Конституции РФ вручили ценные подарки

Победителям викторины ко Дню Конституции РФ вручили ценные подарки

Телевизор с большой диагональю, современный ноутбук, смартфон и сертификат на покупку бытовой техники нашли своих счастливых обладателей.

Викторина прошла с 4 по 10 декабря на странице общественной организации «Добрый Мир» в соцсети «ВКонтакте». Участникам необходимо было ответить на пять вопросов, связанных с праздничной датой. Среди верно ответивших с помощью генератора случайных чисел были определены победители.

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— Викторины с распределением ценных подарков, приуроченные к знаковым датам, мы проводим с начала года в рамках проекта «Выбираем всей семьей!», — рассказал председатель организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов. — Проект реализуется в Год семьи и за время проведения показал, что интересен тулякам. К примеру, викторина ко Дню Конституции стала уже девятой, участие в ней приняло свыше 900 человек — людям нравится такой формат совместного семейного досуга: вместе отвечать на вопросы, узнавать новые факты и иметь шанс получить ценный подарок.

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— Когда получила сообщение, что выиграла, сначала не поверила, уже и забыла, что вообще участвовала, — рассказала победительница викторины Олеся Артамонова. — Новый телефон — это очень приятный подарок в преддверии Нового года. Всем близким рассказала, все за меня очень радовались.

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— Я выиграла ноутбук, была приятно удивлена, — поделилась Мария Золотова. — Моему ребенку 8 лет, он очень хотел в подарок на Новый год именно ноутбук или компьютер, теперь его мечта сбудется. Спасибо большое организации «Добрый Мир»!

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— Когда узнала о победе, засомневалась. Но зашла на страницу викторины и увидела видео распределения подарков — убедилась, что это правда, — рассказала Марина Мельникова. — Первым, с кем поделилась хорошей новостью, был сын, очень за меня обрадовался. Пока вместе думаем, какую именно технику купить на выигранный сертификат.

В ближайшее время туляков ждет новая викторина с распределением ценных подарков.

Следите за обновлениями на странице сообщества «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте».

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