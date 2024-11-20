В Тульской области семьям погибших на СВО выплатят по 100 тысяч рублей на установку памятников

Глава региона подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты на изготовление и установку памятников погибшим участникам спецоперации. Ее размер составит 100 тысяч рублей.
Выплату получат:
- члены семей военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ, а также граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, или призванных на военную службу по мобилизации, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции и проживавших или захороненных на территории Тульской области;
- члены семей ветеранов боевых действий, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции и проживавших или захороненных на территории Тульской области.