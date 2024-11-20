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В Тульской области семьям погибших на СВО выплатят по 100 тысяч рублей на установку памятников

В Тульской области семьям погибших на СВО выплатят по 100 тысяч рублей на установку памятников

Губернатор Дмитрий Миляев подписал указ о предоставлении дополнительной меры поддержки.

Глава региона подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты на изготовление и установку памятников погибшим участникам спецоперации. Ее размер составит 100 тысяч рублей. 

Выплату получат:

  • члены семей военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ, а также граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, или призванных на военную службу по мобилизации, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции и проживавших или захороненных на территории Тульской области; 
  • члены семей ветеранов боевых действий, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции и проживавших или захороненных на территории Тульской области.

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