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Сотрудники Росреестра проведут горячие линии для туляков
Изображение от freepik.

Сотрудники Росреестра проведут горячие линии для туляков

Все желающие смогут получить разъяснения специалистов по актуальным вопросам.

В декабре Управление Росреестра по Тульской области проведет горячие линии. Эксперты готовы ответить на вопросы жителей и оказать им квалифицированную правовую помощь. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

13 декабря

Тема горячей линии – кадастровая оценка недвижимости. Сотрудники ведомства расскажут, кем проводится кадастровая оценка, как можно установить справедливую кадастровую стоимость, как её пересмотреть и где найти необходимую информацию. Звонки будут приниматься по телефону: 8(4872)77-33-18.

18 декабря

Тема – государственный земельный надзор. Тулякам расскажут о последствиях использования земельного участка не по назначению, о том, куда сообщать о нарушениях земельного законодательства, каковы размеры штрафов и что грозит нарушителю, вовремя не исполнившему предписание надзорного органа. Телефон: 8(4872)77-34-12.

26 декабря

Горячая линия будет посвящена контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций. На ней сотрудники Росреестра разъяснят порядок рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих. Звоните по номеру 8(4872)77-34-08.

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