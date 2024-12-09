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В Тульской области усилили охрану елей в преддверии новогодних праздников
Фото минприроды Тульской области.

В Тульской области усилили охрану елей в преддверии новогодних праздников

Леса будут проверять специальные патрули.

В предновогодний период в Тульской области ввели усиленное патрулирование лесов. В патруль входят государственные лесные инспекторы, сотрудники правоохранительных органов, инспекторы федерального государственного охотничьего надзора, представителями казачьих обществ и общественные инспекторы.

В минприроды региона напомнили тулякам, что незаконная рубка новогодних елей (сосен) влечет за собой штраф

  • на граждан в размере от 3 тыс. рублей до 4 тыс. рублей,
  • на должностных лиц от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;
  • на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение административного штрафа на граждан

  • в размере от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей,
  • на должностных лиц от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей,
  • на юридических лиц от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.

Вред, причиненный лесам от незаконной рубки, составляющий 5 тыс. рублей и более, квалифицируется как уголовное преступление.

За незаконную рубку одного дерева хвойной породы нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности.

Также нарушителю придется возместить вред, причиненный лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений.

В случае, если вы стали свидетелями нарушения лесного законодательства, сообщите в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Тульской области по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Сюжет: Новый год-2025
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