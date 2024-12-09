В Тульской области усилили охрану елей в преддверии новогодних праздников

В предновогодний период в Тульской области ввели усиленное патрулирование лесов. В патруль входят государственные лесные инспекторы, сотрудники правоохранительных органов, инспекторы федерального государственного охотничьего надзора, представителями казачьих обществ и общественные инспекторы.
В минприроды региона напомнили тулякам, что незаконная рубка новогодних елей (сосен) влечет за собой штраф
- на граждан в размере от 3 тыс. рублей до 4 тыс. рублей,
- на должностных лиц от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;
- на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.
Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение административного штрафа на граждан
- в размере от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей,
- на должностных лиц от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей,
- на юридических лиц от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.
Вред, причиненный лесам от незаконной рубки, составляющий 5 тыс. рублей и более, квалифицируется как уголовное преступление.
За незаконную рубку одного дерева хвойной породы нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности.
Также нарушителю придется возместить вред, причиненный лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений.
В случае, если вы стали свидетелями нарушения лесного законодательства, сообщите в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Тульской области по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.