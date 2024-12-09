В новогоднюю ночь в Туле не будет салюта и массовых гуляний

Фото Алексея Пирязева.

На оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили новогодние мероприятия, запланированные в регионе с 20 декабря по 8 января.

Как рассказала министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина, спектакли, мастер-классы, экскурсии, квесты и интерактивные программы пройдут в федеральных и региональных музеях, в том числе в рамках проекта «Музейная зима в Туле». Также новогоднюю программу подготовили в театрах, библиотеках, цирке, ремесленном дворе «Добродей». В праздничные дни театр юного зрителя поедет с гастролями в ДНР и Запорожскую область. В государственных, муниципальных и частных кинозалах состоятся новогодние премьеры. Более 1000 мероприятий пройдет в муниципальных учреждениях культуры. Практически все из них можно посетить по Пушкинской карте.

Спортивная программа охватит 85 ледовых сооружений и 11 лыжных баз, где можно будет сыграть в хоккей и покататься на коньках или лыжах. С 20 декабря 8-й сезон откроется на Губернском катке, где в этом году впервые будут работать две площадки, вмещающие до 250 и до 100 человек.

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов сообщил, что в праздники в регионе пройдет более 30 мероприятий, среди которых «Забег обещаний» на Казанской набережной, ледовое шоу «Алиса в стране в чудес», зимний трейл по живописным маршрутам, финальный раунд Евро - Азиатского Кубка Дружбы 2024 по хоккею.

К празднику преобразится областной центр и другие города региона. В Туле для украшения города будет установлено более 350 световых объектов, модульных и стальных конструкций. В муниципалитетах, по словам министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Дмитрия Ярцева, до 20 декабря будут украшены более 150 общественных пространств. Совет муниципальных образований Тульской области поощрит администрации за лучшее новогоднее оформление.

Дмитрий Миляев поручил главам администраций не затягивать с праздничным оформлением и завершить его в течение недели, а также – вовлекать в эту работу представителей бизнес-сообщества, государственные и муниципальные учреждения, общественные организации.

В учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики Тулы пройдут новогодние спектакли, концерты, утренники, интерактивные праздники для детей и подростков. Всего – более 600 мероприятий, в том числе Губернаторские ёлки, Ёлки администрации города и Тульской городской Думы. По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, посетить городские праздники и получить сладкий подарок смогут почти 14 тысяч детей и подростков, что на 4 тыс. больше, чем в прошлом году.

В областном центре будет работать новогодний «ДедМоробус» – это экскурсии по историческому центру с новогодними персонажами.

28 декабря на площади Ленина откроется новогодняя ярмарка.

В новогоднюю ночь на большом экране будет организована прямая трансляция речи Президента РФ, поздравление губернатора Тульской области и показ новогодних телепередач.

Салют и массовые гуляния не запланированы.

С 1 января жителей и гостей города ждут на Казанской набережной. Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова сообщила, что в этом году Губернаторские елки посетят более 32 тысяч детей. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, в трудной жизненной ситуации, дети из семей, вынужденно покинувших свои дома и ряда других категорий.

Представления пройдут в Тульском цирке, Ледовом дворце, театре драмы, филармонии и в муниципалитетах. Все дети получат сладкие подарки.

Для детей погибших участников СВО предусмотрена отдельная программа. Почти 300 ребят посетят Кремлевскую Елку, Елку телеканала «Карусель», представление в Большом Московском цирке и резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Не останутся без новогодних подарков и ребята, проживающие на подшефной территории в Мариуполе. Для них по поручению губернатора закуплены 1000 сладких подарков.

Заместитель губернатора Алексей Давлетшин призвал коллег принимать участие в акции «Ёлка желаний», которая стартует 10 декабря.

Дмитрий Миляев обратил внимание глав администраций на заблаговременное выделение транспорта и сопровождения для доставки детей на Губернаторские елки.