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МФЦ Тульской области подвели итоги работы за 2024 год

МФЦ Тульской области подвели итоги работы за 2024 год

И обсудили планы на будущее.

7 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» прошла итоговая практическая конференция МФЦ Тульской области. В мероприятии приняли участие более 250 сотрудников МФЦ. Для них были организованы интерактивные площадки, тематические выставки, тренинги и деловые игры.

Также на мероприятии наградили победителя регионального конкурса «Лучший специалист МФЦ» — Гречишкину Любовь из отделения города Богородицка. Именно она в следующем году представит Тульскую область на ежегодном федеральном конкурсе.

В этом году в МФЦ Тульской области стали доступны порядка 40 новых услуг. Введен экстерриториальный принцип для 470 муниципальных услуг, внедрены новые дополнительные сервисы для жителей: готовность документов через социальную сеть «ВКонтакте», Госключ, ГосQr, видеоконсультирование и др. Это свидетельствует о постоянном росте и развитии сети.

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