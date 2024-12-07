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Более 600 туляков узнали свой уровень «плохого» холестерина
Фото минздрава Тульской области.

Более 600 туляков узнали свой уровень «плохого» холестерина

Тульский минздрав напоминает, что регулярное обследование и контроль уровня холестерина позволяют выявить проблемы на ранней стадии.

5 и 6 декабря в ТРЦ «Гостиный двор» в Туле проходила акция «Видимо-невидимо», организованная Фондом борьбы с инсультом ОРБИ совместно с областным кардиодиспансером. 

За эти дни более 600 человек прошли тестирование и получили рекомендации по поддержанию здоровья.

Главный кардиолог Тульской области Ирина Шестова отметила, что повышенный уровень «плохого» холестерина может привести к образованию бляшек, закрывающих просвет кровеносного сосуда, что увеличивает риск инфаркта миокарда и инсульта.

— Регулярное обследование и контроль уровня холестерина позволяют выявить проблемы на ранней стадии и принять меры по их коррекции, такие как изменение образа жизни, диета или медикаментозная терапия, — сказала Ирина Шестова. 

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Актуальную и полезную информацию о здоровье, включая советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний можно найти на официальном портале Минздрава России «Так Здорово».

Напомним, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение».

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