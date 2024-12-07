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Тулякам напомнили о мерах профилактики гриппа у детей

Тулякам напомнили о мерах профилактики гриппа у детей

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей.

Дети особенно уязвимы к гриппу. Причина — недостаточно сформированный иммунитет. Дети с большей вероятностью рискуют получить осложнения инфекции. Грипп у детей может иметь тяжелое течение. Вызывает инфекцию вирус гриппа — 3 серологических типа — А, В и С, напоминает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Если ребенок заболел ОРВИ или гриппом, нужно вызвать врача. Педиатр назначит лекарственные препараты, которые ускорят выздоровление и позволят перенести болезнь без последствий. Ни в коем случае ребенка с симптомами заболевания не отводить в детский сад, не отправлять в школу!

Если температура выше 38 градусов, до приезда врача можно дать ребенку детское жаропонижающее в возрастной дозировке. Температуру ниже 38 градусов сбивать не нужно: жар и лихорадка говорят о том, что иммунная система борется с болезнью. Педиатры считают, что повышение температуры при простудных и вирусных заболеваниях — нормально, это защитная реакция организма на проникновение в него опасных микроорганизмов. Температура 38 0С — 38,5 0С даже полезна, поскольку в такой среде вырабатывается белок интерферон, помогающий погибнуть возбудителям вирусов.

Без назначения врача лекарства детям давать не стоит.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ у детей:

  1. Мытьё рук. Научите детей часто мыть руки с мылом, особенно после улицы, туалета и перед едой. Это поможет снизить риск заражения вирусами.
  2. Избегание прикосновений к лицу. Объясните детям, что не стоит трогать лицо, нос и рот руками, так как это может способствовать распространению вирусов.
  3. Избегание контактов с больными. Объясните детям, что нужно избегать близких контактов с людьми, которые выглядят больными, особенно если они кашляют или чихают. А также следует научить детей кашлять и чихать в салфетку, а затем сразу же её выбрасывать. Это поможет предотвратить распространение вирусов в воздухе.
  4. Закаливание и физическая активность. Регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и закаливающие процедуры помогут укрепить иммунитет ребёнка.
  5. Правильное питание. Обеспечьте ребёнку полноценное питание, богатое витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания здоровья.
  6. Влажная уборка и дезинфекция. Регулярно проводите влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, особенно в периоды повышенной заболеваемости.
  7. Изоляция больных. Если ребёнок заболел, изолируйте его от других членов семьи, чтобы предотвратить распространение инфекции.
  8. Вакцинация является одним из самых эффективных способов профилактики гриппа. Вакцины содержат ослабленные или убитые вирусы гриппа, которые помогают организму выработать антитела и подготовиться к встрече с настоящим вирусом. Вакцинация рекомендуется всем детям старше 6 месяцев.

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