Тулякам напомнили о мерах профилактики гриппа у детей

Дети особенно уязвимы к гриппу. Причина — недостаточно сформированный иммунитет. Дети с большей вероятностью рискуют получить осложнения инфекции. Грипп у детей может иметь тяжелое течение. Вызывает инфекцию вирус гриппа — 3 серологических типа — А, В и С, напоминает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Если ребенок заболел ОРВИ или гриппом, нужно вызвать врача. Педиатр назначит лекарственные препараты, которые ускорят выздоровление и позволят перенести болезнь без последствий. Ни в коем случае ребенка с симптомами заболевания не отводить в детский сад, не отправлять в школу!
Если температура выше 38 градусов, до приезда врача можно дать ребенку детское жаропонижающее в возрастной дозировке. Температуру ниже 38 градусов сбивать не нужно: жар и лихорадка говорят о том, что иммунная система борется с болезнью. Педиатры считают, что повышение температуры при простудных и вирусных заболеваниях — нормально, это защитная реакция организма на проникновение в него опасных микроорганизмов. Температура 38 0С — 38,5 0С даже полезна, поскольку в такой среде вырабатывается белок интерферон, помогающий погибнуть возбудителям вирусов.
Без назначения врача лекарства детям давать не стоит.
Меры профилактики гриппа и ОРВИ у детей:
- Мытьё рук. Научите детей часто мыть руки с мылом, особенно после улицы, туалета и перед едой. Это поможет снизить риск заражения вирусами.
- Избегание прикосновений к лицу. Объясните детям, что не стоит трогать лицо, нос и рот руками, так как это может способствовать распространению вирусов.
- Избегание контактов с больными. Объясните детям, что нужно избегать близких контактов с людьми, которые выглядят больными, особенно если они кашляют или чихают. А также следует научить детей кашлять и чихать в салфетку, а затем сразу же её выбрасывать. Это поможет предотвратить распространение вирусов в воздухе.
- Закаливание и физическая активность. Регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и закаливающие процедуры помогут укрепить иммунитет ребёнка.
- Правильное питание. Обеспечьте ребёнку полноценное питание, богатое витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания здоровья.
- Влажная уборка и дезинфекция. Регулярно проводите влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, особенно в периоды повышенной заболеваемости.
- Изоляция больных. Если ребёнок заболел, изолируйте его от других членов семьи, чтобы предотвратить распространение инфекции.
- Вакцинация является одним из самых эффективных способов профилактики гриппа. Вакцины содержат ослабленные или убитые вирусы гриппа, которые помогают организму выработать антитела и подготовиться к встрече с настоящим вирусом. Вакцинация рекомендуется всем детям старше 6 месяцев.