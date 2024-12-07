Тулякам напомнили о мерах профилактики гриппа у детей

Дети особенно уязвимы к гриппу. Причина — недостаточно сформированный иммунитет. Дети с большей вероятностью рискуют получить осложнения инфекции. Грипп у детей может иметь тяжелое течение. Вызывает инфекцию вирус гриппа — 3 серологических типа — А, В и С, напоминает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Если ребенок заболел ОРВИ или гриппом, нужно вызвать врача. Педиатр назначит лекарственные препараты, которые ускорят выздоровление и позволят перенести болезнь без последствий. Ни в коем случае ребенка с симптомами заболевания не отводить в детский сад, не отправлять в школу!

Если температура выше 38 градусов, до приезда врача можно дать ребенку детское жаропонижающее в возрастной дозировке. Температуру ниже 38 градусов сбивать не нужно: жар и лихорадка говорят о том, что иммунная система борется с болезнью. Педиатры считают, что повышение температуры при простудных и вирусных заболеваниях — нормально, это защитная реакция организма на проникновение в него опасных микроорганизмов. Температура 38 0С — 38,5 0С даже полезна, поскольку в такой среде вырабатывается белок интерферон, помогающий погибнуть возбудителям вирусов.

Без назначения врача лекарства детям давать не стоит.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ у детей: