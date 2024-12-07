  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Фрунзе водитель внезапно развернулся через двойную сплошную - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Фрунзе водитель внезапно развернулся через двойную сплошную

На ул. Фрунзе водитель внезапно развернулся через двойную сплошную

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое напротив дома № 18 по ул. Фрунзе. На кадрах видно, как водитель Renault нарушил правила дорожного движения.

«Проехали вместе ближайший перекресток ул. Фрунзе и ул. Демонстрации, на котором можно было развернуться. Через двойную сплошную как-то побыстрее же», — иронично отметила автор записи.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина водитель легковушки резво промчал по встречной полосе
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель легковушки резво промчал по встречной полосе
сегодня, в 17:00, 13 631 6
На ул. Мира курьер обманул ожидания автомобилиста
Дежурная часть
На ул. Мира курьер обманул ожидания автомобилиста
вчера, в 20:14, 65 2093 -2
На ул. Демонстрации спешащий водитель BMW нарушил ПДД
Дежурная часть
На ул. Демонстрации спешащий водитель BMW нарушил ПДД
вчера, в 16:01, 6 954 0
На ул. Кирова встретили «короля парковки»
Дежурная часть
На ул. Кирова встретили «короля парковки»
5 декабря, в 20:12, 15 1841 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Более 600 туляков узнали свой уровень «плохого» холестерина
Более 600 туляков узнали свой уровень «плохого» холестерина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.