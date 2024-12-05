«Коробка храбрости» собрала более 1000 подарков для пациентов областной детской больницы

В четверг, 5 декабря, активисты волонтерского центра «Единой России» и ее сторонники доставили «Коробки Храбрости» в Тульскую областную детскую больницу — всего было передано более 1000 развивающих игрушек и канцелярских наборов. Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки в течение двух недель собирались членами и сторонниками партии, активистами волонтерского центра «Единой России» и представителями Центра поддержки гражданских инициатив.

Акция помогает маленьким пациентам больницы преодолеть волнение и страх, связанные с процедурой лечения и нахождения в стенах лечебного учреждения. Для этого в процедурных кабинетах, в кабинетах у врачей размещаются емкости с игрушками. За свою смелость малыш сможет получить приятный сюрприз, который поможет развитию кругозора и мелкой моторики.

Подарки для юных пациентов были подготовлены благодаря содействию секретаря регионального отделения партии, сенатора РФ Николая Воробьева, заместителя председателя Тульской областной Думы, руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Олега Иванова и депутатов Тульской областной Думы «Единой России» Ильи Курилова и Сергея Галкина.

«Акция проходит уже 5-й год в разных регионах страны и ежегодно неравнодушных людей-участников акции становится все больше, также, как и подарков. „Коробка Храбрости“ — замечательная возможность поддержать малышей, находящихся на лечении в больницах и, помочь им перебороть чувство страха, неуверенности, отвлечь их. Надеемся, что подготовленные игрушки поднимут ребятам настроение, принесут радость, подбодрят и помогут скорее выздороветь», — сказала Депутат Тульской областной Думы 8-го созыва, председатель Регионального совета сторонников Партии Галина Алешина.

«Все подарки будут постепенно в течении года передаваться детям в обмен на терпение и храбрость во время некоторых не совсем приятных процедур или манипуляций. Этот позитивный эмоциональный настрой в виде небольших подарков помогает наиболее быстрому излечению и приводит к хорошим результатам», — сказал главный врач ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница», депутат Тульской областной Думы Дмитрий Харитонов.

Одними из первых к акции подключились коллективы АО «Тулачермет», Тульской таможни, Общественной организации «Клуб женщин предпринимателей», представители «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтерской Роты» и Штаба общественной поддержки «Единой России».

Акцию поддержали представители нескольких муниципальных образований области:

Воловский район: МКОУ «Верхоупская СОШ», МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Баскаковская СОШ», МКОУ «Борятинская СОШ», ЦО п. Волово; Узловский район: МКДОУ № 3, МКОУ № 14, МДОУ № 20, ГДОУ ТО, МКОУ СОШ № 21, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 18, МКОУ «ЦО Краснолесский», Качармина Е.Н., МКОУ «ЦО Бестужевский», МКДОУ № 10, МКДОУ № 15, МДОУ № 17, МБОУ ЦДиК, МДОУ № 14, МДОУ № 28, МКОУ «ЦО № 4», ФК «Олимпик» (команда 2015–2016 гг), МБУДО, МКДОУ № 1, МДОУ № 37, МКОУ СОШ № 11, МКДОУ № 26, МДОУ № 21, МУДО, МДОУ № 46, МКДОУ № 19, МКОУ ООШ № 27, МКОУ «Фёдоровский», МБОУ СОШ № 59, МКДОУ № 6, МКОУ СОШ № 16, МДОУ № 5, МУК ДК Машиностроителей, МБУК художественно-краеведческий музей, Комитет культуры (отдел спорта и молодежной политики), ГПОУ ТО; Дубенский район: — Добровольцы отряда «Горячее сердце», МКОО Гвардейская СОШ МО, МКОУ СОШ МО; Веневский район: «Детский сад № 5 Светлячок», МОУ ЦО № 1, МОУ ВЦО № 2 Детский сад «Ладошки» и Детский сад N4; г.Новомосковск: МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 6.

Также сборе подарков приняли участие депутат 3-го созыва Собрания Депутатов МО г. Алексин Николай Швырков и тульские предприниматели, которые приобрели и передали игрушки для игровых зон больницы.

Маленькие пациенты Тульской областной детской больницы лично поблагодарили организаторов акции: Таня прочитала стихотворение, а Дима исполнил музыкальный номер на гитаре. Также ребята подготовили и вручили гостям новогодние поделки, сделанные своими руками.

Благодарим всех участников, представителей депутатского корпуса, спонсоров, сторонников партии за ваше участие и неравнодушие. Благодаря вам сотни тысяч непростых медицинских процедур пройдут спокойнее, а маленькие герои получат награду за свою храбрость.