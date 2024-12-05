В конце недели Центральную Россию ждет оттепель

Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие дни почти вся территория Центральной России окажется в области относительно малооблачного антициклона. В субботу ожидается небольшой снег — до 3 мм за сутки.

— Атлантический циклон будет управлять погодными процессами на Русской равнине как минимум до начала следующей недели. По модельным оценкам, за это время в Центре, на Северо-Западе и в Черноземье вновь сформируется снежный покров высотой до 2–5 см. Это немного, но после полного бесснежья — явный прогресс, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

После умеренно холодной погоды в четверг-пятницу циклон начнет закачивать в Центральную Россию согретые Гольфстримом воздушные массы. Температура станет быстро повышаться. В воскресенье–понедельник ожидается оттепель — 0…+2°.