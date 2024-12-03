  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Синоптики предупредили о первом декабрьском похолодании - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки пожаловались, что в Мясново нет ни одного катка
Фото Алексея Пирязева.

Туляки пожаловались, что в Мясново нет ни одного катка

Администрация Тулы пояснила, как это можно исправить.

Тулячка Ирина подняла вопрос о том, что в Мясново нет ни одного катка. Во всех районах города есть специальные места, но не у них.

— Словно этот район не относится ни к одному территориальному округу города! — написала женщина в группе администрации Тулы в соцсети «ВКонтакте».

Выяснилось, что для того, чтобы в Мясново появился каток, жителям необходимо подать заявку, а затем — проголосовать за нее. Вот так ответили в администрации города:

— Благоустройство общественных пространств возможно по программе «Формирование современной городской среды». Перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству, определяется посредством рейтингового голосования.

Ежегодно на территории муниципального образования город Тула осуществляется прием заявок для организации рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств, по итогам которого, территории, набравшие наибольшее количество заявок, выносятся на итоговое голосование. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, подлежит благоустройству в следующем году.

Следующий прием заявок общественных пространств для вынесения на рейтинговое голосование будет осуществляться в начале 2025 года.

Информация о сроках приема заявок будет размещена на официальном сайте администрации города, а также в средствах массовой информации.

Напомним, что в зимний период 2024–2025 гг. катки, хоккейные коробки и ледовые площадки будут работать в Зареченском, Привокзальном, Пролетарском, Советском и Центральном территориальных округах. Адреса можно посмотреть по ссылке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 17:45 −1
Другие статьи по темам
Место
ТулаМясново
Прочее
каток
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптики предупредили о первом декабрьском похолодании
Синоптики предупредили о первом декабрьском похолодании
Пьяная жительница Тульской области убила сожителя, который запретил ей веселиться
Пьяная жительница Тульской области убила сожителя, который запретил ей веселиться
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.