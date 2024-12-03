Туляки пожаловались, что в Мясново нет ни одного катка

Фото Алексея Пирязева.

Администрация Тулы пояснила, как это можно исправить.

Тулячка Ирина подняла вопрос о том, что в Мясново нет ни одного катка. Во всех районах города есть специальные места, но не у них.

— Словно этот район не относится ни к одному территориальному округу города! — написала женщина в группе администрации Тулы в соцсети «ВКонтакте».

Выяснилось, что для того, чтобы в Мясново появился каток, жителям необходимо подать заявку, а затем — проголосовать за нее. Вот так ответили в администрации города:

— Благоустройство общественных пространств возможно по программе «Формирование современной городской среды». Перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству, определяется посредством рейтингового голосования.

Ежегодно на территории муниципального образования город Тула осуществляется прием заявок для организации рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств, по итогам которого, территории, набравшие наибольшее количество заявок, выносятся на итоговое голосование. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, подлежит благоустройству в следующем году.

Следующий прием заявок общественных пространств для вынесения на рейтинговое голосование будет осуществляться в начале 2025 года.

Информация о сроках приема заявок будет размещена на официальном сайте администрации города, а также в средствах массовой информации.

Напомним, что в зимний период 2024–2025 гг. катки, хоккейные коробки и ледовые площадки будут работать в Зареченском, Привокзальном, Пролетарском, Советском и Центральном территориальных округах. Адреса можно посмотреть по ссылке.