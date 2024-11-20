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В Туле завершили ремонт улицы Агеева
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле завершили ремонт улицы Агеева

Работы выполнили на участке от пр. Ленина до ул. Тимирязева.

Протяженность ремонтируемого участка составила 700 метров. По муниципальному контракту выполнены работы по асфальтированию улицы Агеева, а также съезда и примыканий, замене бортовых камней, ремонту люков и смотровых колодцев, устройству искусственных дорожных неровностей. Об этом сообщает администрация Тулы.

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Кроме того, в текущем строительном сезоне на данном участке выполнен ремонт трамвайных путей общей длиной 1,4 км. Работы проводились специалистами МКП «Тулгорэлектротранс» по поручению главы администрации Ильи Беспалова. Были уложены новые рельсы и железобетонные шпалы, что дало тишину и устойчивость движению трамваев.

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Также по окончании работ трамвайный путь на улице Агеева стал выделенным. Это позволит увеличить скорость проезда общественного транспорта и минимизировать простои из-за ДТП.

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