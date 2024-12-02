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За ускорение на пешеходном переходе водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей

За ускорение на пешеходном переходе водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с ГАИ.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «На Одоевском шоссе водитель ускорился для обгона на пешеходном переходе». Нарушителя ПДД установили.

«25 октября на Одоевском шоссе города Тулы водитель Chery Tiggo осуществил выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении него составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено постановление об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в Госавтоинспекции.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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