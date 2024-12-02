За ускорение на пешеходном переходе водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей

Сотрудники тульской Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «На Одоевском шоссе водитель ускорился для обгона на пешеходном переходе». Нарушителя ПДД установили.
«25 октября на Одоевском шоссе города Тулы водитель Chery Tiggo осуществил выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении него составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено постановление об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в Госавтоинспекции.
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
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