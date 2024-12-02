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В Туле 4 и 6 декабря ограничат движение транспорта на двух участках

В Туле 4 и 6 декабря ограничат движение транспорта на двух участках

Водителей просят заранее планировать маршрут.

В Туле из-за мероприятий в Доме Дворянского собрания на улице Гоголевской с 00.00 до 23.00 4 декабря на участке от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Ленина будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

В связи с мероприятиями, посвященными 83-й годовщине обороны Тулы, на площади Победы, включая территории, прилегающие к ней:

  • с 00.00 до 11.00 6 декабря будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта;
  • с 09.00 до 11.00 6 декабря ограничат движение всех видов транспортных средств.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрута.

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сегодня, в 14:00 0
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