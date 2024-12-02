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Кимовчанин лишится свободы на 23 года за жестокое убийство пенсионера

Кимовчанин лишится свободы на 23 года за жестокое убийство пенсионера

Приговор огласил областной суд.

В Туле 40-летний житель Кимовска признан виновным в разбое и убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Судом установлено, что в сентябре 2023 года ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь в квартире своего 70-летнего знакомого. В какой-то момент гость потребовал у хозяина деньги.

«Получив отказ, он напал на хозяина квартиры, нанеся ему множественные удары ножом в грудь и живот, после чего забрал 17 тысяч рублей. От полученных телесных повреждений 70-летний потерпевший скончался на месте. Его тело спустя 4 дня обнаружили соседи», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

После этого злоумышленник заставил 24-летнюю свидетельницу преступлений, также распивавшую с ними алкоголь, помочь ему скрыть следы (вымыть полы, рюмки; выбросить орудие преступления). Когда они покинули квартиру, кимовчанин, опасаясь, что женщина сообщит в правоохранительные органы, угрожал ей и её малолетней дочери убийством.

После задержания фигуранта сотрудниками полиции женщина дала изобличающие его показания. 

В итоге суд приговорил подсудимого к 23 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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