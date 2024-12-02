Полицейские задержали в Тульской области двух наркодельцов

В Тульской области двое молодых людей подозреваются в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, полицейские получили информацию, что двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет распространяют наркотики в Киреевском районе. Стражи порядка задержали подозреваемых и изъяли у них 69 свертков с метадоном. Задержанные пояснили, что покупали наркотики в интернете и действовали не только в Тульской области, но и в Смоленске. Отметим, что один из молодых людей находился на территории РФ незаконно — у иностранца обнаружили поддельную миграционную карту.



По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.