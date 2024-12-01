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Волонтеры научат туляков ремонтировать одежду

Волонтеры научат туляков ремонтировать одежду

Мероприятие состоится в бесплатной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать».

Жителей Тулы и области приглашают на последнюю в 2024 году ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать». 

8 декабря с 11:00 до 15:00 мастера-волонтеры бесплатно помогут залатать прорехи и порванные места, подшить шторы и обновить домашний текстиль, ушить одежду по размеру или изменить ее стиль.

Участникам предоставляют все необходимые инструменты и материалы. Нужно только взять с собой вещи, которые нуждаются в ремонте. Можно будет воспользоваться швейной техникой, получить консультации профессионалов и научиться основам ремонта одежды и аксессуаров.

«Не забудьте пригласить друзей и знакомых! Вместе мы создадим атмосферу творчества и заботы о наших вещах. Давайте вместе делать мир чуть лучше, и помните: чинить — это значит беречь,» — сообщают организаторы мастерской.

Место встречи: г. Тула, ул Тургеневская, д. 48, 3 этаж.

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