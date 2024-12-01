Картинки с вирусами: полиция предупреждает о новом способе мошенничества

Мошенники начали использовать рассылки открыток с расширением gift и картинок уменьшенного размера, которые загружают в гаджеты вредоносный код, для сбора персональных данных людей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

«Просмотр изображения может также перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберет персональные данные, а пользователь этого и не заметит», — пояснили в ведомстве.

Не стоит доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей.

Гражданам советуют при получении от знакомого какого-то нестандартного сообщения, в том числе с вложением фото или картинки без предпросмотра, лучше уточнить у него через другой способ связи, что во вложении.