В Тульскую область пришла метеорологическая зима

Фото Артёма Жильцова

Об этом сообщают синоптики.

По итогам мониторинга температуры воздуха за последние несколько дней, специалисты тульского Гидрометцентра сообщили, что в регион пришла метеорологическая зима. Наступление зимы происходит, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней преодолевает отметку в 0 градусов.

В среднем, в Тульской области это происходит 13 ноября. Самый поздний переход осени в зиму был зафиксирован 19 декабря. Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал россиянам «аномально тёплый» декабрь.