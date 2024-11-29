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В Тульскую область пришла метеорологическая зима
Фото Артёма Жильцова

В Тульскую область пришла метеорологическая зима

Об этом сообщают синоптики.

По итогам мониторинга температуры воздуха за последние несколько дней, специалисты тульского Гидрометцентра сообщили, что в регион пришла метеорологическая зима. Наступление зимы происходит, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней преодолевает отметку в 0 градусов.

В среднем, в Тульской области это происходит 13 ноября. Самый поздний переход осени в зиму был зафиксирован 19 декабря. Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал россиянам «аномально тёплый» декабрь.

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