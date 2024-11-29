Илья Беспалов подвёл итоги ремонта дорог в 2024 году

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В текущем году в оружейной столице было отремонтировано 35 км дорог – на 10 км больше, чем в предыдущем. На Щекинском шоссе, Набережной Дрейера, ул. Курковой и Дмитрия Ульянова работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Все они завершены.

Илья Ильич отметил, что на дополнительные средства, выделенные по инициативе губернатора Дмитрия Миляева, удалось отремонтировать ещё 15 дорог – на ул. Карла Маркса, Вересаева, Пушкинской, Михеева, Плеханова и других. Восемь дорог были отремонтированы по «Народному бюджету», три – по депутатской программе «Наш город».

Важный объект строится на Зеленстрое – это дорога, которая соединит ул. Маргелова с Калужским шоссе. Работы идут полным ходом, готовность составляет 45%, ожидается, что объект будет сдан до конца года.

– Надеюсь, что после завершения строительства нам удастся разгрузить этот район от пробок в часы пик и значительно улучшить дорожно-транспортную обстановку, – сказал сити-менеджер.