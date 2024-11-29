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Стало известно о состоянии девочки, в глаз которой отрикошетила пуля
Фото прокуратуры Тульской области

Стало известно о состоянии девочки, в глаз которой отрикошетила пуля

Запланирована телемедицинская консультация с федеральными специалистами.

Как сообщили Myslo в минздраве по Тульской области, девочка, пострадавшая от рикошета на соревнованиях по стрельбе в Плавске, госпитализирована в офтальмологическое отделение детской областной больницы. Ее состояние стабильно. Глаз сохранен.

В министерстве отметили, что ребенку оказывается медицинская помощь в полном объёме. Запланирована телемедицинская консультация с федеральными специалистами.

Напомним, 28 ноября в Плавске на районнах соревнованиях по стрельбе пуля из пневматической винтовки отрекошетила от стены и попала в область глаза 14-летней девочки.

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