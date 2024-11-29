Стало известно о состоянии девочки, в глаз которой отрикошетила пуля

Как сообщили Myslo в минздраве по Тульской области, девочка, пострадавшая от рикошета на соревнованиях по стрельбе в Плавске, госпитализирована в офтальмологическое отделение детской областной больницы. Ее состояние стабильно. Глаз сохранен.
В министерстве отметили, что ребенку оказывается медицинская помощь в полном объёме. Запланирована телемедицинская консультация с федеральными специалистами.
Напомним, 28 ноября в Плавске на районнах соревнованиях по стрельбе пуля из пневматической винтовки отрекошетила от стены и попала в область глаза 14-летней девочки.